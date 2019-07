Fondazione Natuzza Evolo, il Vescovo di Mileto firma il decreto di soppressione

6 Luglio 2019 18:16

Il vescovo mons. Luigi Renzo ha firmato il decreto di soppressione della fondazione voluta da Natuzza “Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime di Paravati”

Il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Luigi Renzo, ha firmato il decreto di soppressione della fondazione voluta da Natuzza “Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime di Paravati”. Nel testo è scritto che “nel corso degli anni si è resa necessaria la revisione di alcune parti dello Statuto sia per alcune incongruenze più volte rilevate soprattutto riguardo al ruolo del vescovo all’interno del CdA, sia per meglio regolamentare e stabilizzare, conformemente alla normativa canonica, il rapporto tra la fondazione e la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Si è constatato l’assoluta indisponibilità dimostrata dalla fondazione, in anni di trattative, alla rimodulazione di alcuni articoli dello Statuto”.

Valuta questo articolo