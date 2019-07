Flixbus si consolida in Calabria: nuove fermate nel catanzarese

9 Luglio 2019 10:56

Flixbus si consolida nel Catanzarese. Nuove fermate a Catanzaro Lido, Botricello, Cropani Marina e Sellia Marina

Nell’ambito del progressivo consolidamento perseguito sul territorio calabrese, FlixBus istituisce fermate anche a Catanzaro Lido, Botricello, Cropani Marina e Sellia Marina, collegandole con nove città italiane. L’estensione, da parte della società, del proprio network di collegamenti al Golfo di Squillace risponde, come sempre, a un duplice obiettivo: offrire un servizio capillare a chi dalla Calabria deve raggiungere le altre regioni per lavoro, studio o puro piacere e, al contempo, incentivare l’arrivo di nuovi visitatori nel territorio con ricadute positive a livello turistico. Le quattro località sono già connesse, ogni giorno e senza cambi, con alcune delle principali città italiane, oltre che con tre centri di piccole e medie dimensioni: precisamente, sono attivi collegamenti con Salerno, Napoli, Firenze, Pisa, Genova e Torino, oltre che con Lagonegro, in Basilicata, Sala Consilina, nodo di interscambio strategico della rete FlixBus in Campania, e Montecatini Terme. Le novità relative al Golfo di Squillace si affiancano, tra gli sviluppi che interessano il Catanzarese, al massiccio incremento delle connessioni con Lamezia Terme, collegata con 40 città italiane da Palermo a Torino dalle fermate di Sambiase e Sant’Eufemia, e l’arrivo a Catanzaro, connessa anche con Caserta, Roma, Venezia e Udine dalle fermate in Via Da Fiore e Piazza Castelfidardo. Tutti i collegamenti FlixBus sono prenotabili, come sempre, sul sito ufficiale, tramite la app dedicata e nelle agenzie di viaggio affiliate; a bordo, Wi-Fi gratuito, prese elettriche e toilette.

Valuta questo articolo