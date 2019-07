Finisce la latitanza del “re delle truffe online”: arrestato 37enne calabrese [NOME]

6 Luglio 2019 07:43

Sscovato e arrestato calabrese 37enne, originario della provincia di Cosenza, considerato un vero e proprio “re delle truffe online”

Gli operatori della Polizia Postale di Cosenza e della Stazione Carabinieri di Torano Castello (Cosenza), coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza e coadiuvati da personale dei Compartimenti Polizia Postale di Reggio Calabria e di Roma, con l’ausilio del Servizio Polizia Scientifica di Roma e della Stazione Carabinieri di Fiumicino, hanno scovato e arrestato Gianni Siciliano, classe 1982, originario della provincia di Cosenza e considerato un vero e proprio “re delle truffe online“.

La latitanza dell’uomo è terminata nei pressi di Fiumicino (Roma), in un supermercato del Parco Leonardo.

Negli anni ha collezionato numerose condanne definitive, anche per il reato di associazione per delinquere: per tale motivo è scattato l’ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso a suo carico dalla Procura della Repubblica di Roma nell’ottobre del 2014 ed al quale Siciliano era riuscito a sottrarsi fino ad oggi

Valuta questo articolo