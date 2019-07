Fdi: Ars, Rossana Cannata passa al partito della Meloni

10 Luglio 2019 13:33

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “Voglio esprimere la mia soddisfazione per l’amica e collega Rossana Cannata, deputata già di Forza Italia, che si è avvicinata da tempo al nostro movimento di Fratelli d’Italia. Il suo innesto nel gruppo parlamentare consolida la nostra base e certifica un lavoro svolto all’insegna delle proposte e delle idee, così come voluto dalla leader Giorgia Meloni. Un partito dove le donne trovano spazio e vengono valorizzate, forse proprio perché le nostre sono e restano battaglie storiche di civiltà: dalla famiglia, all’assistenza ai disabili, alla difesa della maternità, alla tutela dell’ambiente. Ci sono tutte le premesse per fare un grande lavoro di squadra”. Così il capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia Antonio Catalfamo dà il benvenuto alla deputata Rossana Cannata.

Il gruppo conta ora quattro deputati regionali: oltre Catalfamo ci sono Gaetano Galvagno, Elvira Amata e Rossana Cannata. Nelle fila di Fdi anche il neo assessore regionale al Turismo Manlio Messina.

