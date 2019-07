Etna, paura dopo lo Stromboli: forti boati, tremore vulcanico a livello rosso

6 Luglio 2019 15:12

Dopo lo Stromboli preoccupa l’Etna: forti boati avvertiti dalla popolazione catanese, aumenta il livello del tremore vulcanico

L’Etna fa paura in Sicilia, dopo l’esplosione dello Stromboli nei giorni scorsi: dalle 12:33 di stamattina l’Osservatorio Etneo dell’INGV ha registrato un veloce aumento dell’ampiezza media del tremore vulcanico, che nel grafico (vedi immagine sotto in coda all’articolo) ha raggiunto il livello rosso. Personale dell’INGV segnalano attività stromboliana in atto al Nuovo Cratere Sud Est con prodotti che ricadono lungo i fianchi del cratere. La popolazione catanese sta avvertendo forti boati sin alle pendici del vulcano, da Belpasso a Misterbianco.

