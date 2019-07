Escursionista si sente male sul Pollino, interviene il Soccorso Speleo Alpino

1 Luglio 2019 11:05

Il Soccorso Speleo Alpino della Basilicata è stato allertato dalla centrale operativa del 118 Basilicata nel tardo pomeriggio di ieri per la richiesta di aiuto da parte d ello stesso escursionista in difficoltà sul Pollino

Si è sentito male nel tardo pomeriggio di ieri sul Pollino un escursionista che è stato soccorso dal Soccorso Speleo Alpino allertato dalla centrale del 118 Basilicata. L’escursionista ha richiesto aiuto mentre si trovava nell’area del Pollinello. Si era avviato nella mattinata con i suoi due cani ma durante la giornata ha avvertito un leggero malore dovuto al caldo e alla notevole stanchezza. Pertanto si è fermato ed ha avvisato i soccorsi che si sono messi in movimento per raggiungerlo nella zona indicata. Alle ricerche hanno partecipato tecnici del Soccorso Alpino delle rispettive delegazioni Basilicata e Calabria. Verso le 23.30 è stato individuato, stanco e molto provato dalle fatiche compiute, quindi è stato rifocillato con viveri e acqua e successivamente accompagnato con i suoi due cani all’auto. Le sue condizioni fisiche erano tali da non richiedere il supporto di personale sanitario del 118. Ha partecipato alle ricerche anche una squadra di Vigili del fuoco.

Valuta questo articolo