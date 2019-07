Esami di Stato: i 157 studenti dell’istituto Nostro-Repaci di Villa San Giovanni hanno concluso il percorso scolastico con esito positivo

9 Luglio 2019 19:04

Villa San Giovanni, si sono conclusi i lavori delle quattro Commissioni operanti presso l’Istituto Nostro – Repaci: tutti i 157 studenti candidati agli Esami di Stato hanno concluso il percorso scolastico con esito positivo

Si sono conclusi i lavori delle quattro Commissioni operanti presso l’Istituto Nostro – Repaci di Villa San Giovanni, tutti i 157 studenti candidati agli Esami di Stato hanno concluso il percorso scolastico con esito positivo. Il lavoro sinergico e collaborativo, le metodologie innovative e inclusive adottate, l’impegno serio e diligente degli studenti sono stati determinanti per il raggiungimento di questi risultati che rendono orgogliosa tutta la comunità scolastica del Nostro – Repaci. Da quest’anno – afferma la Dirigente Maristella Spezzano – il nuovo Esame prevede prove modificate nella struttura e nelle modalità di svolgimento, tra cui le ormai famose tre Buste contenenti materiali di spunto con cui avviare il colloquio. Per sostenere gli studenti nella loro preparazione al nuovo Esame di Stato nel corso dell’anno sono state organizzate delle simulazioni della prima prova, della seconda doppia prova scritta e del colloquio multidisciplinare relativo anche alle esperienze di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ex Alternanza Scuola Lavoro) e alle attività di Cittadinanza e Costituzione. Numerose sono state le opportunità culturali offerte ai ragazzi per renderli protagonisti del proprio apprendimento e per farli diventare cittadini attivi – progetti PON FSE, partecipazione a Certamina e Olimpiadi, corsi per Certificazioni linguistiche, incontri con esponenti del mondo della cultura e della ricerca scientifica – e gli esiti positivi degli Esami di Stato sono il frutto di un lavoro condiviso dai Consigli di classe e di una didattica per competenze in linea con le indicazioni ministeriali. I risultati – conclude con grande soddisfazione la Dirigente Spezzano – riaffermano e rafforzano il trend positivo della scuola villese : il 17% ha conseguito eccellenti risultati, – sono otto i 100/100esimi e Lode e diciotto i 100/100esimi- , il 43% degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione avanzato, il 25% si attesta tra 70 e 79 /100 esimi, un esiguo numero di studenti, il 15%, si attesta tra 60 e 69 /100 esimi. Le notti “insonni” prima degli esami sono già un ricordo, gli studenti si preparano a un nuovo percorso di vita che li vedrà impegnati nella scelta della Facoltà universitaria o alla ricerca di un lavoro, ma adesso è ancora tempo di mare, di sole e di divertimento per tutti i neo diplomati. Giungano a loro gli auguri da parte di tutta la comunità scolastica del Nostro – Repaci.

Di seguito i nomi degli studenti che hanno ottenuto i punteggi massimi:

Il punteggio di 100/100 esimi e lode è stato ottenuto da otto studenti:

Martina Atepi, Federica La Rocca, Alessia Pirrotta, studentesse del Liceo Linguistico;

Daria Arena, Jacopo Lanza, Alessandra Mazza, studenti del Liceo Scientifico;

Antonina Velardo studentessa del Liceo delle Scienze Umane;

Paolo Panuccio studente del Tecnico Economico.

Il punteggio di 100/100esimi è stato ottenuto da diciotto studenti:

Ylenia Batistini, Caterina Cambareri, Federica De Gregorio, Giulia Fazzari, Barbara Lottero, Maria Pia Lottero, Miriana Marcianò, Martina Pansera, Francesca Repaci, Debora Russo, studentesse del Liceo Linguistico;

Miriana Vitale studentessa del Liceo Classico;

Simona Corigliano, Giovanni Costantino, Alessia Luppino, Luigi Mancinelli, Caterina Siclari studenti del Liceo Scientifico;

Eugenia Cilione studentessa del Liceo delle Scienze Umane;

Francesca Calabrò studentessa del Tecnico Economico.

Elena Scopelliti

