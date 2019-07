2 Luglio 2019 13:10

Esplosione dalla Bocca nuova dell’Etna, colonna di cenere lavica

Nuova attività’ stromboliana presente dalla Bocca nuova dell’Etna con esplosioni e lanci di lapilli incandescenti che ricadono nei pressi del cratere nella zona sommitale del vulcano. Emerge anche una colonna di cenere lavica che il vento tiene distante dai centri abitati. L’attuale fase eruttiva dell’Etna non presenta un pericolo ne’ per le persone ne’ per i centri abitati e non impatta sull’operativita’ dell’aeroporto di Catania.

