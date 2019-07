Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: “situazione al limite, la città è abbandonata”

2 Luglio 2019 15:32

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: “la situazione che stiamo vivendo è arrivata al limite, la città è abbandonata, per non parlare del degrado del manto stradale…”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria con numerosi cittadini arrivati al limite di sopportazione. Un lettore scrive a StrettoWeb: “la situazione che stiamo vivendo è incredibile, la città è abbandonata a se stessa. Per non parlare del degrado del manto stradale”. “Invece di fare multe a chi butta la spazzatura in giro –prosegue- ammenda che sicuramente non viene pagata come molte altre cose, aumenterei i controlli per le strade e chi viene pescato a gettare rifiuti e deturpare il territorio – propone– lo costringerei a lavori socialmente utili: raccolta rifiuti, sistemazione del verde. Talmente tanti sono gli incivili e maleducati che verranno beccati, che la città e periferia in un mese sarebbe di nuovo pulita”, conclude.

