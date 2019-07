4 Luglio 2019 23:20

Reggio Calabria: emergenza acqua in via Pasquale Andiloro. Un lettore: “sono circa 4 mesi che manca regolarmente ogni giorno l’acqua”

Emergenza acqua in via Pasquale Andiloro a Reggio Calabria. Un lettore ci scrive: “sono circa 4 mesi che manca regolarmente ogni giorno l’acqua. Dopo aver chiamato ripetutamente il numero ’emergenza acqua’ del comune, dopo essere andato al cedir, torre 4, piano 4 non abbiamo risolto nulla”.

