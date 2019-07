Lo Chef calabrese Emanuele Mancuso ospite in un programma Rai [FOTO]

11 Luglio 2019 16:02

Lo Chef calabrese Emanuele Mancuso nuovamente ospite a Tuttochiaro, il programma mattutino di RaiUno

Nera o viola? Fritta, grigliata o ripiena? Le tante versioni della melenzana saranno presentate domani, 12 luglio 2019, a Tuttochiaro, il programma mattutino dell’estate di RaiUno condotto da Monica Marangoni. A preparare in tempo reale le tante ‘divagazioni sul tema’ riguardanti la melenzana sarà lo chef calabrese Emanuele Mancuso che è tra i protagonisti della trasmissione. Il ‘re dei fornelli’ elabora ogni volta dei piatti che sono dei ‘must’ della tradizione gastronomica regionale calabrese e li rivisita secondo le tendenze del food internazionale. La partecipazione a Tuttochiaro, sulla rete ammiraglia di Rai Uno è un altro importante traguardo raggiunto dallo chef calabrese che ha costruito la sua carriera sulla formazione continua e su un’esperienza eclettica e poliedrica. Negli ultimi anni Emanuele Mancuso sta collezionando collaborazioni con i migliori chef stellati che ci siano nel nostro Paese oltre che partecipazioni a trasmissioni televisive di primissimo livello su canali nazionali. Essere stato scelto da Rai Uno per una delle principali trasmissioni estive della stagione, è sicuramente un’ulteriore gratificazione per lo chef calabrese che viene premiato per essere ricercatore del gusto raffinato oltre che promotore delle best practices della migliore tradizione culinaria della terra di Calabria.

