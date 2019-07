3 Luglio 2019 14:39

La società comandata da Lorenzo Vielmo, con sede a Panarea, ha introdotto una nuova linea per rafforzare i collegamenti con le sette isole e Roma

L’Air Panarea aggiunge un nuovo collegamento aereo da e per le Eolie. La società comandata da Lorenzo Vielmo, con sede a Panarea, ha introdotto una nuova linea per rafforzare i collegamenti con le sette isole e Roma immettendo in linea l’elicottero Agusta 109. Il mezzo da sei posti con due piloti è in grado di raggiungere Catania e Palermo in 30 minuti, Napoli e Capri in un’ora e Roma in un’ora e 45 minuti.

Valuta questo articolo