Elezioni Comunali, il Meetup Reggio 5 Stelle sull’indiscrezione di StrettoWeb: “i nostri vertici stanno ancora valutando se ci presenteremo o meno”

8 Luglio 2019 18:00

Elezioni Comunali, le precisazioni del Meetup Reggio 5 Stelle a StrettoWeb

Il Meetup Reggio 5 Stelle, in relazione al contenuto presente all’interno dell’odierno articolo pubblicato dal giornalista Peppe Caridi su StrettoWeb “Reggio Calabria, Il Movimento 5 Stelle si organizza per le elezioni Comunali: ecco il candidato a Sindaco che sfiderà Falcomatà”, intende precisare che, “anche se il Dott. Fabio Foti – facente parte del nostro gruppo da oltre sei anni – risulta impegnato, insieme a molti altri attivisti e simpatizzanti presenti sul territorio reggino, alla ideazione e definizione delle linee programmatiche di mandato in vista delle prossime elezioni amministrative (così come fatto per le precedenti) e si sta adoperando, come consentito dalla applicazione “Open Comuni” presente sulla piattaforma Rousseau, a cercare sinergie tra le diverse anime della società reggina per un futuro a cinque stelle nella città metropolitana, non corrisponde al vero il fatto che Il Movimento potrebbe aver fatto ricadere la scelta sul nostro attivista in quanto – a questo riguardo – il processo decisionale passa dapprima dalla valutazione politica da parte dei vertici circa la possibilità (in relazione alle condizioni) di presentare una lista a Reggio Calabria e, solo successivamente, dalla eventuale certificazione della lista presentata. Quanto al riferimento alle presunte frizioni con l’attuale portavoce alla Camera dei Deputati Federica Dieni, il Meetup Reggio 5 Stelle chiarisce che, nell’assoluto rispetto di differenti vedute politiche sull’approccio ad alcune tematiche territoriali, il clima di completa collaborazione vede parlamentari ed attivisti uniti e coesi nel tentativo di offrire una reale alternativa di governance politica alla comunità reggina“.

