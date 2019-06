1 Luglio 2019 00:30

Elezioni, ballottaggio a Sassari: ecco lo spoglio in diretta su StrettoWeb. Il sindaco sarà Mariano Brianda o Nanni Campus?

Elezioni– Urne chiuse a Sassari per il ballottaggio di oggi 30 giugno. Dei sette sfidanti che a Sassari hanno partecipato alle elezioni sono rimasti in corsa il magistrato, Mariano Brianda per il Centro/Sinistra e l’ex primo cittadino Nanni Campus sostenuto da liste civiche di Centro/Destra. Grande attesa per sapere chi sarà il nuovo sindaco. Al primo turno di domenica 16 giugno Brianda ha raggiunto il 34%, mentre Campus si è fermato al 30%, gli altri cinque candidati avevano ottenuto 20mila voti. Solo Marilena Budroni, con la lista “È viva la città” ha garantito il sostegno al candidato del Centro/Sinistra mentre gli altri aspiranti sindaci non hanno fatto apparentamenti.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Campus verso la vittoria

Al ballottaggio di Sassari si profila una vittoria di Nanni Campus sostenuto da liste civiche di Centro/Destra, staccato Mariano Brianda del Centro/Sinistra.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: ecco la situazione dopo 100 sezioni scrutinate

Dopo 100 sezioni scrutinate al ballottaggio di Sassari Campus resta avanti con il 55%, mentre Brianda si ferma al 45%.

Elezioni, ballottaggio a Sassari. La situazione si delinea: vantaggio di Campus incolmabile?

Dopo oltre metà degli spogli la situazione sembra delinearsi: Campus ha il 54% dei consensi, Brianda si ferma al 46%.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Campus sempre avanti su Brianda

Dopo 10500 schede scrutinate: Campus è avanti con il 55% dei consensi. Indietro Brianda che si ferma al 45% dei consensi.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Campus allunga

Nanni Campus allunga rispetto allo sfidante Mariano Brianda: il primo sarebbe al 56% dei consensi, mentre lo sfidante si fermerebbe al 44%.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: Campus avanti

Dalle primissime schede scrutinate al ballottaggio di Sassari, Campus avanti di pochissimo rispetto a Brianda. La differenza è di 20 voti.

Elezioni, ballottaggio a Sassari: crolla l’affluenza al voto

Arriva l’affluenza al voto alle 23 per il ballottaggio si Sassari: ha votato il 41,07% degli aventi diritto. Al primo turno avevano votato il 54,84%.

