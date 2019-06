Elezioni, ballottaggio a Monserrato: ecco lo spoglio LIVE su StrettoWeb

1 Luglio 2019 00:41

Elezioni, ballottaggio a Monserrato: ecco lo spoglio in diretta su StrettoWeb. Il sindaco sarà Locci o Picciau?

Elezioni– Urne chiuse a Monserrato per il ballottaggio di oggi 30 giugno. Nella cittadina vicino Cagliari la sfida a due è tra il sindaco uscente Tomaso Locci e la sua ex alleata Valentina Picciau. Un anno fa la Giunta di Locci era caduta durante l’approvazione del bilancio e il voto contrario della Picciau sino a quel momento in maggioranza. Al 1° turno del 16 giugno, Locci ha ottenuto il 49% dei consensi, mentre Picciau il 23% col sostegno del Pd e due liste civiche.

Elezioni, ballottaggio a Monserrato: Locci avanti a metà spoglio

Al ballottaggio di Monserrato dopo metà spoglio, Tomaso Locci è avanti con il 65% dei consensi. Picciau al 35%.

Elezioni, ballottaggio a Monserrato: ecco la situazione dopo 4 sezioni scrutinate

Dopo quattro sezioni scrutinate al ballottaggio di Monserrato: Locci si conferma avanti con il 55%, Picciau recupera ed è al 45%.

Elezioni, ballottaggio a Monserrato: dopo 2 sezioni scrutinate avanti Locci

Dopo due sezioni scrutinate al ballottaggio di Monserrato è avanti Locci con il 74% dei voti, Picciau si ferma al 26%.

Elezioni, ballottaggio a Monserrato: Piacciau insegue Locci

Prosegue lo spoglio a Monserrato per il ballottaggio: ad ora Picciau insegue Locci.

Elezioni, ballottaggio a Monserrato: Locci avanti

Sarebbe avanti Locci alle prime schede scrutinate per il ballottaggio di Monserrato. L’antagonista Piacciau spera nella rimonta.

Elezioni, ballottaggio a Monserrato: affluenza abbondantemente sotto il 50%

Arriva il dato definitivo dell’affluenza alle urne al ballottaggio di Monserrato: si è recato alle urne il 41,15% a fronte del 51,30% del primo turno di domenica 16 giugno.

