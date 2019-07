Grande attesa per l’Eclissi di Luna, stasera incanterà milioni di osservatori: si potrà ammirare anche dallo Stretto [ORARI, INFO e DETTAGLI]

16 Luglio 2019 15:58

Questa sera occhi puntati al cielo per l’eclissi di Luna, diventerà rossa: ecco tutte le info utili sul fenomeno

Occhi puntati al cielo questa sera per lo spettacolo dell’eclissi parziale di Luna. L’eclissi sarà visibile anche nel nostro Paese tra le 20:43 e le 02:17 della notte. La fase dell’oscuramento parziale del nostro satellite inizierà alle 22:01 e finirà all’01:00, mentre il picco massimo di oscuramento (65%) si toccherà alle 23:30. Soltanto in alcune zone di Calabria (Sila) e Sicilia (fascia tirrenica, tra Palermo e Messina) il cielo rimarrà ancora nuvoloso, ma in base alle previsioni meteo di MeteoWeb su tutto il resto d’Italia l’osservazione sarà agevolata non solo dall’assenza di nuvolosità ma anche e soprattutto dall’aria limpida, tersa e pulita grazie all’ondata di freddo anomalo che è arrivata in piena estate giusto per schiarire l’atmosfera in concomitanza con questo spettacolo celeste.

“A differenza di un’eclissi totale, la Luna stasera s’immerge solo parzialmente nell’ombra della Terra“, spiega all’ANSA l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. “La fase piu’ interessante e’ la permanenza del nostro satellite all’interno dell’ombra della Terra, che inizia alle 22:01 per poi concludersi un minuto prima dell’1:00 di questa notte“, aggiunge l’esperto. “Il fenomeno e’ comodamente visibile a occhio nudo, ma binocoli e telescopi aiutano a cogliere meglio i dettagli e l’evoluzione dell’eclissi“, sottolinea Masi. Tanti gli appuntamenti organizzati in tutta Italia, che si intrecciano con le celebrazioni dei 50 anni dello storico sbarco sulla Luna degli astronauti della missione Apollo 11, che proprio il 16 luglio di mezzo secolo fa partivano a bordo del potente razzo Saturn V dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Per Masi, “l’eclissi di oggi e’ una vera festa alla Luna, ricordando una delle piu’ grandi imprese dell’uomo. Per ammirare un’altra eclissi lunare dall’Italia – conclude l’astrofisico – dovremo aspettare fino al 16 maggio 2022, quando avremo un’eclissi piu’ spettacolare di quella di stasera, perchè sarà totale“.

Per chi volesse seguire in diretta streaming lo straordinario spettacolo celeste, tutte le immagini verranno trasmesse in diretta su www.meteoweb.eu

