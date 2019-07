Due tir in fiamme a Borgo Panigale sull’A14: “è un incubo”

30 Luglio 2019 17:04

Scontro tra mezzi pesanti sull’A14, circolazione in tilt nello stesso punto dell’esplosione di un anno fa

Paura sull’A14 a Borgo Panigale dove due tir sono in fiamme e la tangenziale è bloccata. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 4,2 della carreggiata sud verso la A14 vicino al luogo dove un anno fa esplose un camion. Marta Fiorentino, della concessionaria Fiat “Maresca e Fiorentino” fortemente danneggiata dall’incidente dell’anno scorso: “Stavamo lavorando, è arrivata la ragazza piangendo, dopo l’esplosione siamo corsi tutti dietro per la paura. Non si può vivere con questo incubo tutti i giorni “.

Foto di repertorio

