Due atlete di Reggio Calabria finaliste al Campionato Italiano di Categoria di danza Sportiva Fids

9 Luglio 2019 23:00

In questi giorni, presso la Fiera di Rimini, si stanno disputando i Campionati Italiani di Categoria di Danza Sportiva per la Fids. Reggio Calabria conquista la finale nella disciplina Duo Jazz Dance, categoria 8/11 C con le piccole atlete Assumma Francesca e Laganà Ilaria, classificatesi al 6° posto su 26 coppie. Le agoniste reggine, appartenenti al club ASD Copacabana, diretta dal Presidente Alessandro Mitidieri e dal Tecnico Federale M° Mariangela Bagnato, hanno inoltre conquistato la semifinale nella disciplina Jazz Dance Singolo 8/11 C, chiudendo al 9° e al 10° posto in una finale a 8. Le due piccole atlete di solo 8 anni sono riuscite a portare alto il nome della loro ASA e di un territorio dove le arti figurative sono ancora un punto cardine nella vita dei nostri bambini. L’ASD Copacabana e il Presidente Mitidieri sono orgogliosi di questo nuovo risultato, arrivato dopo il Campionato Regionale Calabria, dove le due bambine si erano distinte a livello Regionale, un successo conquistato in cosi pochi anni di attività dove l’amore e l’impegno di questi due giovannissimi talenti hanno portato prestigio alla città di Reggio Calabria.

