Donna travolta sulle strisce pedonali da un bus in Sicilia: ricoverata in gravi condizioni

29 Luglio 2019 22:36

Incidente stradale a Palermo dove una donna è stata travolta da un pullman in via Dante

Terribile incidente stradale a Palermo dove una donna è stata travolta da un pullman in via Dante. La donna, che è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, è stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118

