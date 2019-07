2 Luglio 2019 17:03

Una donna di 78 anni trovata morta nel suo appartamento a Messina: sul posto vigili del fuoco, carabinieri e medici del 118

Tragedia nel primo pomeriggio a Messina. In un appartamento di via Catania è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 78 anni. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del decesso, anche se l’ipotesi più probabile è che la donna sia stata colpita da un malore a causa del caldo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale medico del 118, che ha constatato il decesso della donna.

