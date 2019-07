“Cuore senza frontiere”: a Letojanni un giornata insieme al gruppo donatori di sangue “Fratres”

2 Luglio 2019 15:29

A Letojanni un giornata di giochi in spiaggia organizzati dall’associazione Fratres: lo scopo principale è quello di informare e sensibilizzare alla donazione del sangue e dei suoi emocomponenti

“Cuori senza frontiere”, l’evento principale dell’anno per il gruppo donatori di sangue Fratres Letojanni, raggiunge l’8° edizione. Sabato 20 luglio p.v, a partire dalle ore 16:00, sulla spiaggia di Piazza A. D’Arrigo a Letojanni, prenderanno il via i giochi in spiaggia organizzati dall’associazione, con il patrocinio del comune e del Centro Servizi per il Volontariato. Lo scopo principale è quello di informare e sensibilizzare alla donazione del sangue e dei suoi emocomponenti. Parole d’ordine sono divertimento e informazione. Insieme ormai agli intramontabili giochi come il palo della cuccagna e il tempo delle mele, si affianca un altro ormai diventato emblematico per l’associazione: “Abbattiamo questo muro”, un muro di lattine da abbattere vestiti con il “goccino” Fratres. Quel muro che rappresenta proprio quello che i volontari tentano di fare tramite i loro eventi e rappresentanze: abbattere il muro della paura, della disinformazione e indifferenza, trasmettendo il messaggio che ognuno di noi può dare il suo piccolo contributo per la vita di qualcun altro. Un gesto piccolo per chi lo fa, grande per chi lo riceve.

“L’idea di questo gioco è nata dal disegno che mia sorella ha realizzato anni fa per l’Associazione” rivela il presidente Carmela Micalizzi “una goccina di sangue che esce da un muro di mattoni, distruggendolo. Quel muro rappresenta le nostre lotte quotidiane, gli ostacoli che ogni volontario della Fratres deve affrontare a favore della nostra causa per portare nuovi donatori, nuova linfa ai nostri fratelli bisognosi”.

Ma il gruppo Fratres è anche social: infatti tra i vari giochi, spicca “Hashtag” in cui l’obiettivo primario è quello di sponsorizzare l’evento e sensibilizzare tramite una foto creativa della squadra sui social, usando appositi hashtag per l’appunto, come #cuori19 e #votapernoi19.

Sarà dato spazio agli interventi delle associazioni locali con il solo scopo di far rete e di mettere in atto una collaborazione che permetta di farsi conoscere l’uno con l’altro.

Potranno partecipare squadre miste fino ad un massimo di 10 elementi con una quota rosa di almeno tre componenti. Le iscrizioni devono pervenire presso l’associazione entro e non oltre le 20:00 del 15 luglio.

