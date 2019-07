Crotone, Franco Iacucci nominato commissario cittadino del Pd

20 Luglio 2019 23:01

Disposto il commissariamento del circolo cittadino del Pd di Crotone: il commissario regionale ha scelto come commissario Franco Iacucci

Il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, ha disposto il commissariamento del circolo cittadino di Crotone scegliendo come commissario Franco Iacucci. “Il provvedimento – si legge nella nota – si rende necessario in quanto l’azione politica posta in essere nelle ultime settimane si è caratterizzata in netto contrasto rispetto alle linee di comportamento ed alle decisioni che erano state precedentemente approvate e assunte”. “È stata una scelta sofferta ma necessaria dato che i vertici cittadini nel rapporto con l’amministrazione Pugliese non hanno tenuto conto della linea decisa in direzione provinciale e ribadita nell’incontro di alcune settimane fa. Buon lavoro a Franco Iacucci, che, ancora una volta, non ha esitato nel rispondere presente ad una chiamata del partito”, commenta Graziano.

