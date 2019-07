Cosenza: al via i lavori di pavimentazione lungo la SS108, la SS660 e la 177

5 Luglio 2019 12:10

Al via i lavori di pavimentazione lungo la SS108 bis ‘Silana di Cariati’, la SS660 ‘di Acri’ e la 177 ‘Silana di Rossano’, in provincia di Cosenza

Anas, Società del Gruppo FS Italiane, ha consegnato i lavori di manutenzione per il risanamento della pavimentazione lungo le strade statali 108 Bis ‘Silana di Cariati’, 660 ‘di Acri’, e la 177 ‘Silana di Rossano’ in provincia di Cosenza. I lavori, per un importo complessivo di 1 milione e 780 mila euro interessano la SS 108Bis dal km 0,000 al km 55,000, tra i territori comunali di Colosimi, Parenti, Aprigliano, Pedace, Serra Pedace e San Giovanni in Fiore e saranno realizzati entro il mese di ottobre 2019. Gli interventi, per l’importo di 990 mila euro che saranno completati nel mese di settembre 2019, interesseranno la SS 660 ‘di Acri’ tra il km 33,000 e il km 34,000 nel comune di Acri mentre lungo e la SS 77 ‘ riguarderanno il tratto dal km 24,700 al km 26,260 nel comune di Longobucco.

