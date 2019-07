28 Luglio 2019 21:31

Cosenza: 37enne arrestato per droga. I carabinieri durante una perquisizione veniva trovato in possesso un involucro trasparente con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana

Il 28 luglio 2019, corso nottata, in Mandatoriccio (Cs), i carabinieri delle stazioni dei carabinieri di Mandatoriccio, Scala Coeli e Cropalati, nel corso di mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto: C.l., di 37 anni, con precedenti di polizia. Predetto già sottoposto in regime degli arresti domiciliari, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di nr. 1 involucro di celphane trasparente con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 360. Il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato posto a disposizione della competente a.g..

