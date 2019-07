Corruzione e falso: blitz dei carabinieri anche in Calabria, 6 arresti

22 Luglio 2019 12:15

Corruzione in gare pubbliche: blitz dei carabinieri, 6 arresti tra Sardegna, Calabria e Abruzzo

E’ in corso una vasta operazione dei Carabinieri per l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sei persone ritenute a responsabili di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L’operazione “Il sistema”, è tuttora in corso ed interessa le provincie di Nuoro, Pescara, Catanzaro e Cagliari. Secondo le indagini è stata scoperta una rete di rapporti corruttivi tra pubblici ufficiali ed esponenti di alcune realtà imprenditoriali “finalizzati ad assoggettare la gestione del danaro pubblico all’interesse privato”.

Valuta questo articolo