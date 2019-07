Coppa Italia, le date ufficiali: la Reggina esordirà il 4 agosto

16 Luglio 2019 12:12

Coppa Italia, sono state rese note le date dell’edizione 19-20, la Reggina scenderà in campo giorno 4 agosto per il primo turno eliminatorio

Coppa Italia, sono state rese note dalla Figc le date ufficiali della competizione. Ebbene, la Reggina esordirà il 4 di agosto per il primo turno eliminatorio della competizione. Ancora ovviamente non è dato sapere quale sarà l’avversaria della squadra di mister Mimmo Toscano, bisognerà attendere il sorteggio del tabellone. Nel frattempo il ds Massimo Taibi sta costruendo una squadra molto competitiva per quanto concerne la Serie C.

Coppa Italia, tutte le date dell’edizione 2019-2020

Primo turno eliminatorio domenica 04/08/2019

Secondo turno eliminatorio domenica 11/08/2019

Terzo turno eliminatorio domenica 18/08/2019

Quarto turno mercoledì 04/12/2019

Ottavi di finale mercoledì 15/01/2020

Ottavi di finale mercoledì 22/01/2020

Quarti di finale mercoledì 29/01/2020

Semifinali (andata)

mercoledì 12/02/2020

Semifinali (ritorno) mercoledì 04/03/2020

Finale mercoledì 13/05/2020

