Reggio Calabria, la CGIL augura buon lavoro al nuovo Presidente di Confindustria Domenico Vecchio

31 Luglio 2019 16:55

La nota di Gregorio Pititto Segretario generale Cgil Reggio Calabria – Locri sul nuovo presidente di Confindustria

“Desidero formulare le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al neopresidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio. Un riconoscimento che Vecchio ha conquistato sul campo, grazie alle competenze e alla concreta esperienza maturata in tanti anni come imprenditore”. Lo afferma in una nota Gregorio Pititto Segretario generale Cgil Reggio Calabria – Locri.

“Sono certo che il neo Presidente saprà, quindi, ben rappresentare le istanze degli industriali e delle imprese reggine in un momento in cui il Paese e, la Calabria in particolare, vivono una pesante crisi economica. Sono altresì convinto che, con la sua importante esperienza nel mondo imprenditoriale, saprà proseguire sulla strada della valorizzazione delle nostre imprese, che tanto impegno stanno profondendo per migliorare in innovazione e competitività e creare così nuove opportunità di lavoro e sviluppo locale”.

