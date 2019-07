La Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica compie 10 anni: iniziativa alla UniRc

4 Luglio 2019 08:56

La Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica quest’anno compie 10 anni di attività e fa festa

La Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica quest’anno compie 10 anni di attività e fa festa. Fondata nel luglio del 2009, oggi è tra i Convivium italiani più attivi e dinamici nella pratica e divulgazione dei princìpi dell’associazione internazionale. In questo decennio ha costruito una fitta rete di soci, amici e sostenitori, su gran parte del territorio provinciale, con i quali ha promosso la valorizzazione della cultura gastronomica, l’agricoltura sostenibile, la tutela della biodiversità. Per festeggiare sarà presente Francesco Sottile, rappresentante del comitato esecutivo nazionale, i rappresentanti di Associazioni, Enti, Scuole, Istituzioni e Rete Slow calabrese, con i quali si ripercorreranno le fasi principali delle attività culturali svolte e dei risultati raggiunti. Inoltre saranno presentati alcuni interessanti progetti sui quali impegnarsi da subito, contribuendo a cambiare il sistema alimentare per un futuro migliore. L’appuntamento è per venerdì 5 luglio alle ore 18 presso il Dipartimento di Agraria dell’UniRC in località Feo di Vito.

Valuta questo articolo