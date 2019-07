City Crusher Tour: i single si danno appuntamento a Corigliano!

11 Luglio 2019 12:48

A Corigliano un appuntamento imperdibile per tutti quelli che sono alla ricerca del partner ideale e sognano qualcosa di vero e romantico. Un’esperienza unica all’insegna della spensieratezza, sulle note delle hit dell’estate sorseggiando il cocktail creato apposta per l’occasione: il rinfrescante Tiky White

Meetic, il servizio di dating più affidabile ed efficace del Belpaese tanto da aver già fatto incontrare più di un milione di coppie, coccola sempre di più la community di single inaugurando la stagione più spensierata dell’anno partecipando al “City Crusher Tour”. Si svolgerà a Corigliano, con il suo carico di energia positiva, l’imperdibile appuntamento da segnare in agenda martedì 16 luglio dalle h 19:30 nell’esclusiva Piazza Salotto, luogo di incontro di moltissimi giovani della provincia Jonica.

Nella storica piazza della città cosentina tutti i single non dovranno far altro che farsi coinvolgere dal Summer Breaker e dalle Hostess Meetic, cioè gli animatori della serata, pronti a contagiare tutti con quel carico di energia positiva utile a rompere il ghiaccio e conoscere meglio gli altri partecipanti. Gli ingredienti per farlo sono tantissimi, a cominciare dal particolarissimo cocktail creato apposta per l’occasione, il Tiky White: vodka, zenzero, lime e la nuova Red Bull White Edition al cocco. Ogni single insieme al rigenerante cocktail riceverà anche un bracciale rosa Meetic utile per farsi riconoscere dagli altri single e magari far colpo con qualcuno e iniziare una vera storia d’amore.

E poi si balla e si canta tutti insieme appassionatamente, ma soprattutto si gioca e si interagisce come non mai. Basta partecipare alla Meetic Challenge per rendersene conto: gli animatori distribuiranno delle speciali carte “ice-breakers” con su scritti una serie di suggerimenti, prove di coraggio o domande insolite che fungeranno da deus ex machina per far interagire e mettere a proprio agio le centinaia di single calabresi.

Il “City Crusher Tour” proseguirà per tutta l’estate, toccando le splendide spiagge della Sicilia, della Puglia, della Campania e dell’Abruzzo, le location più cool dell’estate, i luoghi ideali per godersi le vacanze con uno spirito libertino e aperto a nuovi incontri e perché no, anche all’amore. I prossimi appuntamenti da segnare in calendario sono: il 25 luglio a Milazzo (Club Ngonia Horizont), il 26 luglio a Giardini – Naxos (Nike Beach), il 14 agosto nella spiaggia di Cetara, il 16 agosto a Palinuro (Ciclope Beach), il 23 agosto a Lesina (Billabong Beach) e il 30 agosto a Pescara (Beach Bar Nave di Cascella). E buona estate a tutti i single, che sia per davvero la stagione dell’amore!

