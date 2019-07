3 Luglio 2019 18:06

Cittanova: la Festa Nazionale dello Stocco non ospiterà il concerto dell’artista Capo Plaza così come precedentemente indicato per la data dell’11 agosto

Contrariamente a quanto comunicato nei giorni scorsi, a causa di sopraggiunti problemi tecnici, la XIX Festa Nazionale dello Stocco non ospiterà il concerto dell’artista Capo Plaza, così come precedentemente indicato per la data dell’11 agosto. L’Associazione Turistica “Pro Loco” di Cittanova, in stretta sinergia con lo sponsor ufficiale dell’evento “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino, comunicherà a breve il nome del nuovo artista in cartellone.

