Il circolo di “Reggio Sud” di Articolo Uno aderisce al Gay Pride

22 Luglio 2019 13:58

Il circolo di “Reggio Sud” di Articolo Uno aderisce convintamente al Gay Pride del 27 luglio

Il circolo “Reggio Sud” di Articolo Uno, aderisce “convintamente al Gay Pride del 27 luglio a Reggio Calabria. Il circolo politico/culturale proprio in vista di questo importante appuntamento ha messo a disposizione i propri locali x iniziative propedeutiche alla manifestazione di sabato. Infatti domani , martedi 23 luglio, alle ore 18.30 il Circolo Reggio Sud ospiterà il focus group di decostruzione di Femminili Plurali Irregolari, il progetto volto alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convezione di Istanbul con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza subita dalle donne lesbiche, bisex, con disabilità e sulle persone trans. Inoltre il Circolo promuoverà da settembre in poi la visione di film, documentari etc.. inerenti le tematiche gay, lgbt etc.. L’appuntamento è quindi per domani ore 18,30 circolo Reggio Sud via sbarre centrali 318. Il Circolo invita tutti gli iscritti ed i simpatizzanti di “Articolo Uno” a partecipare al corteo del Pride di sabato 27 Luglio”.

