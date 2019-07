In bici da nord a sud: la ciclovia Appenninica arriverà fino a Messina

10 Luglio 2019 14:46

Focus in Senato con Toninelli sulla Ciclovia Appenninica, che arriverà fino a Monforte San Giorgio (Messina)

La ciclo-via Appenninica e l’Appennino bike tour saranno al centro della conferenza stampa organizzata dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, giovedì 11 luglio, alle 14 in Sala Koch, a Palazzo Madama.

Interverranno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, il presidente della commissione Lavori Pubblici del Senato, Mauro Coltorti, e il presidente di ViviAppennino Enrico Della Torre.

L’Appennino Bike Tour è la più lunga Ciclo-Via d’Italia. Corre da Nord a Sud lungo le strade secondarie dell’Appennino per oltre 2600 chilometri. La pista ciclabile attraversa 25 parchi, tra regionali e nazionali, 14 regioni e oltre 300 Comuni italiani. Sarà definitivamente pronta entro il 2020, quando il percorso sarà mappato con cartellonistica divenendo così la più importante direttrice ciclo-turistica d’Italia attraverso le strade secondarie dell’Appennino.

Dal 15 luglio al 4 agosto il team tecnico Appennino Bike Tour ripercorrerà nuovamente l’itinerario, a bordo dell’ammiraglia Mitsubishi Outlander PHEV ibrida plug-in, incontrando i Comuni tappa della Ciclo-Via al fine di definire gli ultimi passaggi istituzionali per l’avvio della revisione del percorso in ogni Regione, in programma a partire da settembre, tenendo conto del Piano di Sviluppo Sostenibile della Dorsale presentato dal ministero dell’Ambiente. Tra i paesi coinvolti nel messinese anche Monforte San Giorgio (la tappa nel messinese è prevista a fine luglio).

