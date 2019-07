Chiara Corbella, la Santa della porta accanto: il suo padre spirituale a Trappitello per raccontare una storia di amore e fede

20 Luglio 2019 11:58

A Trappitello un’importante testimonianza sulla figura di Chiara Corbella Petrillo, attraverso il suo direttore spirituale padre Vito D’Amato

Un evento religioso molto particolare sarà ospitato sabato 27 Luglio a Trappitello di Taormina nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù. A raccontare tutti i dettagli Padre Antonino Tricomi: “Una importante testimonianza sulla figura di Chiara Corbella Petrillo attraverso il suo direttore spirituale padre Vito D’Amato, che ci permetterà anche di parlare di santità ai giorni nostri, quella che papa Francesco nell’ultima Esortazione Apostolica “Gaudete et esultate” chiama “I santi della porta accanto”. Infatti Chiara Corbella Petrillo è nata a Roma nel 1984, è stata una moglie e madre di famiglia, segnata da diverse avvenimenti che ne hanno segnato la fede e la vita. E’ morta a 28 anni nel 2012 e nel 2018 è stata proclamata Serva di Dio e si è aperto anche il processo di Beatificazione.

Padre Vito D’Amato, frate minore francescano, è stato la guida spirituale di Chiara e del marito Enrico, ha celebrato le loro nozze ad Assisi ed ha accompagnato Chiara anche negli ultimi giorni della sua vita. Per desiderio di Chiara ha celebrato anche il funerale. Oggi padre Vito fa delle testimonianze sulla vita di Chiara in Italia e all’estero e ricordando la Serva di Dio dice che “Se chiudo gli occhi immagino Chiara felice, serena. Magari ci sta guardando mentre raccontiamo la sua storia e sorride come ha sempre sorriso”.

