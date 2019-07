Lavoro a Reggio Calabria: azienda leader cerca personale da inserire nel proprio organico [INFO]

16 Luglio 2019 14:31

I dirigenti di Certa Credita, fondata a Reggio Calabria nel 1998, si sono specializzati nel ramo delle informazioni commerciali per la gestione dei fidi e dei crediti bancari, diffondendo capillarmente la propria attività a tutto il territorio nazionale, investendo al contempo in tecnologia e nella formazione continua del personale, soprattutto attraverso piani di perfezionamento che hanno come principale obiettivo lo sviluppo professionale nelle varie aree operative.

Per affrontare al meglio le sfide continue che il mondo del lavoro impone, inoltre, la società attua un costante potenziamento strutturale e tecnologico, riuscendo così a confermarsi come realtà aziendale all’avanguardia. Certa Credita, infatti, si è dotata di una nuova struttura che soddisfa nel modo migliore le esigenze di crescita aziendale, valorizzando le risorse umane e l’ambiente lavorativo, garantendo allo stesso tempo ai Committenti uno standard tra i più elevati del mercato.

La nuova sede aziendale ha una superficie complessiva di 4.900 mq, di cui 1.700 mq coperti su tre piani e 250 postazioni operative.

La RICERCA DI PERSONALE messo in atto da Certa Credita sta interessando tutto il territorio nazionale: l’obiettivo dell’azienda è il potenziamento dell’organico, al fine di rendere il proprio raggio d’azione ancora più capillare. Le risorse umane, per la dirigenza di Certa Credita, sono un punto cruciale della propria attività e il personale è considerato un vero e proprio patrimonio aziendale, ovvero la parte più importante di esso. In quest’ottica diventa indispensabile la formazione costante dei dipendenti, che avviene per mezzo di uno specifico programma, studiato da un team specializzato nel settore; il programma in questione è costituito da diversi moduli che fanno riferimento a tutte le normative di settore, con particolare interesse verso la privacy nella gestione e tutela del credito e nell’antiriciclaggio.

Per visitare il sito di Certa Credita e inviare il tuo curriculum clicca qui: www.certacredita.it.

Certa Credita Srl, dunque, offre concrete possibilità di carriera e sviluppo professionale a tutti quei candidati dinamici e versatili, dotati di ottime capacità relazionali, comunicative e di problem solving. Il candidato ideale deve avere una forte spinta motivazionale, deve porsi come principale obiettivo il raggiungimento dei risultati e deve avere buona familiarità con i più comuni software.

Oltre ad accedere al sito, è possibile inviare il proprio curriculum alla casella di posta elettronica curriculum@certacredita.it.

Articolo Pubbliredazionale

Valuta questo articolo