Catania: estorsione e truffa su Facebook, 3 arresti

1 Luglio 2019 07:07

Catania: tratte in arresto 3 persone (due in carcere, una ai domiciliari) con l’accusa di estorsione e truffa aggravata in concorso

La polizia postale e delle comunicazioni di Catania ha tratto in arresto 3 persone (due in carcere, una ai domiciliari) con l’accusa di estorsione e truffa aggravata in concorso.

Un anno fa, su Facebook, un uomo è stato adescato tramite un’avvenente donna che lo ha attirato in una relazione sentimentale a distanza. La finta innamorata, che diceva di vivere in Germania, ma intenzionata a trasferirsi in Sicilia, ha raccontato una storia di sofferenze e drammi familiari riuscendo ad ottenere dalla vittima cospicue somme di denaro.

