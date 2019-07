Scoperta casa a luci rosse in Sicilia, denunciata 27enne cinese irregolare: sarà espulsa

28 Luglio 2019 12:24

Casa a luci rosse in Sicilia: all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato una 27enne cinese in abiti succinti

La segnalazione è partita dai condomini, stanchi e del continuo viavai di uomini da un appartamento dello stabile. Così in via Radici a Caltanissetta è scattato il blitz degli agenti di Polizia, che hanno fatto irruzione nella casa a luci rosse. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato una 27enne cinese in abiti succinti, profilattici e vari arnesi intimi. Sembrerebbe che la casa, affittata a una coppia cinese, sia stata data in subaffitto alla giovane asiatica. La ragazza, che è risultata irregolare, è stata accompagnata al Centro permanente di rimpatrio e sarà espulsa dal territorio italiano. In corso le indagini per trovare la coppia di affittuari ed eventuali altre ragazze che hanno offerto prestazioni sessuali all’interno della casa a luci rosse.

