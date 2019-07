28 Luglio 2019 16:36

Carabiniere ucciso a Roma: il cordoglio del Movimento nazionale per la Sovranità della Calabria alla moglie e alla famiglia del giovane Mario Rega Cerciello

Il coordinamento regionale del Movimento nazionale per la sovranità, riunito oggi a Vibo Valentia per varare iniziative nell’ambito del ‘’patto federativo’ con Fratelli d’Italia, ha espresso il “profondo cordoglio alla moglie e alla famiglia del giovane carabiniere Mario Rega Cerciello di 35 anni , ucciso barbaramente a coltellate nel pieno centro a Roma. Condoglianze estensibili all’Arma. Il coordinamento regionale, dopo la relazione del coordinatore, Mimmo Arena sulle indicazioni scaturite dal documento: ‘’Risvegliare la Destra per salvare il sovranismo’’, approvato dalla recente Assemblea nazionale, in particolare sulla strada per costruire un percorso comune e condiviso con Fratelli d’Italia, ha deciso di approvare la costituzione di una struttura di cooordinamento da condividere con Fratelli d’Italia per affrontare con idee e progetti, non soltanto le prossime scadenze istituzionali, ma anche il percorso comune per un nuovo soggetto politico di Destra che abbia il Sovranismo come asse centrale dell’aggregazione”.

