Capo d’Orlando Marina: torna “Cavalieri Digitali”, il corso di formazione in Digital Marketing

A Capo d’Orlando Marina torna per la seconda edizione Cavalieri Digitali, il corso di altissima formazione in Digital Marketing

L’11 e 12 ottobre 2019, nell’esclusiva location del Porto Turistico Capo d’Orlando Marina, 8 relatori provenienti da tutta Italia parleranno degli argomenti più importanti di questa complessa tematica: dalla scrittura per il web, alle ADS, passando per le tecniche più adatte per creare immagini e video per promuovere i propri prodotti, eventi o servizi nel mondo digitale.

Una seconda edizione che nasce con le stesse motivazioni della prima: abbattere le barriere d’accesso agli eventi di formazione per appassionati e professionisti del Sud Italia.

Argomenti sempre nuovi con la stessa competenza dello scorso anno per un’offerta formativa adatta a tutti, dagli studenti di comunicazione che vogliono approfondire queste tematiche ai professionisti del settore che vogliono aggiornarsi ed imparare nuove tecniche di promozione sul web.

Confermata anche la formula del corso, vero tratto distintivo di Cavalieri Digitali: intense lezioni di 2 ore, durante le quali gli allievi avranno modo di porre domande, discutere e confrontarsi in maniera diretta con i relatori.

