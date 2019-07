11 Luglio 2019 12:49

Il corpo delle Capitanerie di Porto e l’autorità di regolazione dei trasporti firmano un protocollo d’intesa per lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri ed alla qualità dei servizi di trasporto

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo (CP), Giovanni Pettorino e il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, hanno sottoscritto, in data 8 luglio 2019, un protocollo d’intesa. Il protocollo colloca la collaborazione istituzionale tra le due istituzioni nel quadro di norme e procedure che saranno ulteriormente disciplinate con separati accordi. Esso risponde all’interesse delle parti a disciplinare forme e modalità di collaborazione e di scambio di informazioni ai fini dell’esercizio delle rispettive competenze, nel rispetto dell’autonomia e delle attribuzioni di ciascuna di esse. Il protocollo ha ad oggetto, in particolare, lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri ed alla qualità dei servizi di trasporto. Entrato in vigore il giorno della sua sottoscrizione, esso costituirà il riferimento per la collaborazione tra le parti già a partire dalla corrente stagione estiva.

