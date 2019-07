Giovanni Penato, atleta del Canoa Kayak Club di Reggio Calabria, convocato alle Europee

10 Luglio 2019 11:59

Giovanni Penato atleta del Canoa Kayak Club città di Reggio Calabria scrive una pagina importante per lo sport per tutto il movimento canoistico calabrese. Primo atleta della Calabria ad essere convocato nella Nazionale Italiana Junior di Canoa Kayak grazie ad un 3° Posto ottenuto a Mantova nelle gare di selezione. Dopo un intenso lavoro in occasione del raduno svolto all’idroscalo di Milano, lo staff tecnico nazionale ha deciso di convocarlo per partecipare ai Campionati Europei di Racice- Praga (Repubblica Ceca) in programma dal 10 al 14 Luglio. Sarà impegnato nella gara del k4 mt. 500.

Una eventuale finale gli garantirebbe la partecipazione ai Mondiali di Agosto in Romania.

“Siamo davvero soddisfatti di questo grande traguardo – dichiara il presidente del Canoa Kayak Club, Cosimo Mascianà – è un risultato importante, che inseguivamo da oltre trent’anni. Facciamo un grosso in bocca al lupo al nostro atleta che con determinazione porterà avanti il suo sogno e terrà alto il nome dell’Italia e della Calabria”.

