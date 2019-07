3 Luglio 2019 12:05

Camera di Commercio di Reggio Calabria: una rete virtuosa per promuovere la Città Metropolitana come “territorio di cinema”, evidenziato anche l’impatto dell’industria cinematografica e televisiva per l’attrazione di flussi turistici

Nei giorni scorsi presso la sede della Camera di commercio il Coordinamento istituzionale per la promozione turistica e culturale della Città metropolitana di Reggio Calabria, di cui fanno parte la Camera di commercio, la Città metropolitana di Reggio Calabria, l’Ente Parco Aspromonte, il Polo Museale della Calabria, la Soprintendenza ABAP, il Museo di Reggio Calabria, il Dipartimento Darte dell’Università Mediterranea, l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, ha incontrato il Presidente della Calabria Film Commission Giuseppe Citrigno con il consulente legale della fondazione regionale Pasquale Gallo. Considerato che sempre più l’industria legata alle produzioni cinematografiche ed audiovisive rappresenta per i territori che ne ospitano la produzione, una concreta opportunità di sviluppo socio-economico e culturale e di marketing territoriale, il Coordinamento istituzionale per la promozione turistica e culturale della Città metropolitana di Reggio Calabria mira a promuovere l’avvio di un processo virtuoso per lo sviluppo e la qualificazione di un indotto, per la formazione di nuove professionalità, per attirare e garantire la migliore accoglienza alla produzione cinematografica ed audiovisiva e per raccontare e promuovere il territorio attraverso il cinema o la televisione. “Il coordinamento istituzionale, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, si propone di strutturare una rete di servizi atti a dare una risposta alle esigenze delle produzioni cinematografiche e televisive; l’obiettivo comune – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana – è quello di definire e uniformare le procedure,grazie al ruolo proprio della Città metropolitana, individuare beni culturali fruibili, con il contributo fondamentale della Soprintendenza, del Polo Museale e del Museo, nonché le location suggestive e affascinanti tutelate dall’Ente Parco. Non meno importante è il coinvolgimento delle imprese e l’obiettivo di formare le maestranze locali tecniche ed artistiche attraverso l’Università, l’Accademia delle Belle Arti ed il sistema della formazione professionale. Attraendo gli investimenti dell’industria cinematografica, i giovani professionisti potranno avere anche opportunità di lavoro nel nostro territorio, senza essere costretti a spostarsi altrove”. “La filiera della produzione cinematografica e televisiva – ha affermato Giuseppe Citrigno Presidente della Calabria Film Commission – ha necessità di trovare siti fruibili ed accessibili ma anche maestranze e professionalità di supporto, procedure chiare e trasparenti per le necessarie autorizzazioni, celerità nelle risposte. Il sistema proposto dal Coordinamento istituzionale rappresenta sicuramente la via da seguire per attrarre le produzioni cinematografiche e televisive non solo nel reggino ma in tutta la Calabria. I contributi erogati dalla fondazione Calabria Film Commission a sostegno delle produzioni cinematografiche hanno un effetto moltiplicatore che quadruplica la spesa effettuata dalle produzioni cinematografiche nei territori”. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato anche l’impatto dell’industria cinematografica e televisiva per l’attrazione di flussi turistici. Il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria vanta un patrimonio storico ed artistico di primo ordine, paesaggi e località dalla forte potenzialità attrattiva, tradizioni ed enogastronomia da scoprire. Le risorse turistiche e culturali spesso fanno da cornice alle produzioni cinematografiche, influenzando l’interesse dei viaggiatori, con l’effetto finale di creare un notevole indotto intorno alle mete di destinazione turistica.

