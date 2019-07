Call center, Uilcom Sicilia: “Nessuna risposta dal Governo, pronti a scendere in strada”

18 Luglio 2019 20:59

Uilcom Sicilia: “Il governo nazionale deve intervenire subito e scongiurare gli esuberi”

“Anche oggi è saltato il tavolo di confronto al Mise con il ministro Di Maio e nessuna risposta è stata data alla vertenza Almaviva. Ci aspettavamo un intervento concreto ma invece è silenzio. A questo punto non possiamo che accelerare la nostra protesta con un corteo cittadino: scenderemo in strada per chiedere ad alta voce di salvare un settore importante per la nostra isola”. È quanto dichiara il segretario generale della Uilcom Sicilia Giuseppe Tumminia, che prosegue: “Il governo nazionale deve intervenire subito e scongiurare gli esuberi. Non smetteremo la nostra mobilitazione fino a quando questo governo non avrà capito che la crisi va affrontata con un progetto vero, e non solo ammortizzatori sociali, per difendere l’occupazione. Palermo non può permettersi questo dramma sociale”.

