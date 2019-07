Calciomercato Reggina, cosa manca ancora alla rosa amaranto?

28 Luglio 2019 13:22

Reggina al lavoro per mettere a segno gli ultimi acquisti che andranno a completare una rosa già molto competitiva: manca la punta e non solo

La Reggina è stata una delle squadre più attive sul mercato in questa prima fase della sessione estiva, una sessione che è ancora ben lontana dall’essere conclusa. Domani arriverà in ritiro il difensore Loiacono, il quale andrà ad arricchire il pacchetto arretrato a disposizione di mister Toscano. Il calciomercato però potrebbe riservare ancora qualche sorpresa ai tifosi della Reggina.

Il ds Massimo Taibi sa bene che deve innanzi tutto sfoltire la rosa con cessioni importanti, alcune anche dolorose. I nomi sono quelli ben noti di De Falco, Baclet, Strambelli, Mastrippolito, Marino e Petermann, ma non sono da escludere anche altre uscite a sorpresa. In entrata invece manca il tassello più importante, quel centravanti che potrebbe dare un volto nuovo alla squadra. Si sa che nel campionato di Serie C un attaccante di qualità può fare la differenza e le rivali si stanno muovendo in modo altisonante, vedi il colpo Antenucci per il Bari. I nomi? Evacuo resta in lizza, Sarao l’alternativa low cost, ma occhio alle possibili sorprese. Oltre alla tanto attesa punta però, potrebbe arrivare anche un terzino di fascia sinistra, con Donnarumma che resta il sogno di Taibi, anche se adesso i tempi stringono per completare un colpo non certo semplice.

Valuta questo articolo