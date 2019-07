Calciomercato Reggina, in arrivo due colpi “da Serie A”

14 Luglio 2019 10:13

La Reggina sta continuando a lavorare alacremente sul mercato per aggiungere tasselli importanti alla rosa a disposizione di mister Mimmo Toscano

La Reggina punterà senza mezzi termini alla promozione nel prossimo campionato di Serie C, questo è l’obiettivo dichiarato della proprietà targata Luca Gallo. Anche il calciomercato amaranto sta rispecchiando le intenzioni del club, con acquisti mirati e riconferme importanti, in attesa dei veri e propri botti. I prossimi due acquisti infatti potrebbero essere davvero altisonanti.

In difesa è vicinissimo all’accordo con la Reggina il centrale mancino Marco Rossi, un calciatore con 100 presenze in Serie A all’attivo. Potrebbe dunque essere lui il centrale di sinistra titolare della difesa a tre di Toscano, ma non è tutto, Taibi ha messo le mani anche su un altro acquisto d’alto livello, si tratta di Reginaldo, oltre 300 gettoni tra A e B. Quest’ultimo non sarebbe, in caso di approdo in riva allo Stretto, il centravanti da 20 reti tanto chiacchierato nelle ultime ore, bensì una seconda punta pronta a fare da spalla ad uno tra i papabili per il ruolo di prima punta. Insomma, idee chiare e progetti d’alto profilo per questa Reggina che sta nascendo.

Valuta questo articolo