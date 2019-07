Calciomercato Reggina: Garufo verso la firma, Strambelli, Zibert e Bellomo “traballano”

22 Luglio 2019 17:28

Reggina in procinto di trasferirsi in quel di Cascia per la seconda parte del ritiro, alcuni calciatori però sono prossimi alla cessione: le ultime novità

La Reggina si appresta a disputare la seconda parte del propri ritiro pre-campionato in quel di Cascia, nel perugino. Mentre gli uomini di Mimmo Toscano si stanno preparando al meglio per l’esordio in Coppa Italia contro il Vicenza, il ds Massimo Taibi sta continuando a lavorare sul mercato per puntellare la rosa e cedere i calciatori che non rientrano nei piani del tecnico.

Ebbene, proprio in tal senso potrebbero esserci novità importanti, con due tra Strambelli, Zibert e Bellomo che lasceranno il club amaranto nelle prossime ore. Da tasselli fondamentali a calciatori con le valigie in mano, le cose cambiano rapidamente all’interno della squadra amaranto da quando il patron Gallo si è insediato. In entrata invece, in attesa dell’arrivo della tanto attesa punta, si viaggia a grandi passi verso la firma di Garufo per la corsia destra, il calciatore ex Parma si giocherà il posto con Kirwan.

