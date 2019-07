Calciomercato Reggina: Conson e Petermann salutano il club

8 Luglio 2019 16:40

Reggina, le prime cessioni sono in arrivo: la rosa del neo tecnico Mimmo Toscano verrà sfoltita nelle prossime calde ore di mercato

Non solo acquisti in casa Reggina, ma anche un ovvio sfoltimento della rosa che verrà notevolmente rinnovata durante questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore infatti, due calciatori hanno visto accelerare le rispettive trattative in uscita, stiamo parlando di Conson e Petermann. Il primo, secondo gianlucadimarzio.com, sarebbe in procinto di sposare il progetto Carrarese. Per quanto concerne Petermann invece, vicino l’accordo con la Casertana, club dal quale è invece in arrivo al Granillo il difensore Blondett, svincolatosi da poche ore dal club campano.

