Calciomercato Reggina: un possibile ritorno per la difesa, si lavora alle uscite e Blondett è pronto alla firma

10 Luglio 2019 14:05

Reggina, il ds Massimo Taibi si appresta ad ufficializzare nuovi colpi per la rosa di mister Toscano: focus sulla difesa in questa fase del calciomercato

La Reggina sta lavorando su più fronti in chiave calciomercato, in modo da rafforzare la rosa di mister Mimmo Toscano prima dell’inizio del ritiro estivo. Prima di pensare all’importantissimo innesto per quanto concerne l’attacco, il ds Massimo Taibi sta puntellando la difesa. Imminenti le firme di Blondett e Bresciani (quest’ultimo per la corsia sinistra), ma potrebbe non essere finita qui. Nelle ultime ore è circolata anche l’ipotesi di un ritorno a sorpresa, quello di Bergamelli che potrebbe arricchire il pacchetto arretrato amaranto.

Intanto la Reggina sta lavorando in uscita, con diversi calciatori con le valigie in mano. Conson, come già accennato nei giorni scorsi, è in procinto di firmare con la Carrarese, mentre per De Falco e Baclet la prossima settimana sarà decisiva per definire la loro destinazione futura. Stesso discorso vale per Petermann, ormai certo di lasciare il club del presidente Gallo.

