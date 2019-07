Mezzo in fiamme sull’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, traffico bloccato [DETTAGLI]

3 Luglio 2019 12:13

Calabria, traffico momentaneamente bloccato in direzione sud tra Cosenza e Rogliano

Lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, il traffico è momentaneamente bloccato, in direzione sud (Villa San Giovanni) al km 266,000, tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano a causa di un veicolo in fiamme in località Dipignano.

Sul posto è intervenuto il personale Anas e dei Vigili del Fuoco per le operazioni di pulizia del piano viabile e per ripristinare la transitabilità nel piu’ breve tempo possibile.

