Calabria: padre e figlio uccisi a colpi di fucile per futili motivi, arrestato il killer

24 Luglio 2019 07:30

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Crotone, su disposizione del gip del Tribunale di Crotone, hanno tratto in arresto l’autore del duplice omicidio perpetrato, a Pallagorio (KR), il 22 dicembre 2018.

Nell’occasione, due allevatori del posto Francesco Raffa e il figlio Saverino furono barbaramente uccisi a colpi di fucile per futili motivi.

L’indagine condotta dai Carabinieri è consistita in scrupolosi rilievi effettuati sulla scena del crimine e a casa dell’autore, l’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e di un’efficace attività informativa a livello locale.

