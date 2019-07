Calabria, omicidio di Francesco Vangeli: in arresto uno dei responsabili

11 Luglio 2019 06:51

Un arresto per l’omicidio di Francesco Vangeli, 26 anni, scomparso nell’ottobre 2018 da Vibo Valentia

I Carabinieri stanno eseguendo il fermo di indiziato di delitto a carico di uno dei responsabili dell’omicidio di Francesco Vangeli.

Vangeli, 26 anni, era scomparso nell’ottobre 2018 da Vibo Valentia: la fidanzata aveva avuto una breve relazione con il nipote di un boss di ndrangheta e per la procura era stato proprio il giovane malavitoso ad aver attirato il giovane in una trappola per ucciderlo. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia.

Valuta questo articolo